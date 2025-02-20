В ходе боевых действий в одном из освобожденных населенных пунктов в приграничном районе Курской области военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» продемонстрировали захваченное вооружение украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии