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Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

Уход России с мирового рынка коммерческих космических запусков после начала российской военной спецоперации создал дефицит ракето-носителей, особенно от этого страдают американские компании.

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