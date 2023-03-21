Американский журнал: В США обвинили Россию в дефиците ракет-носителей после отказа поставлять ракетные двигатели

Уход России с мирового рынка коммерческих космических запусков после начала российской военной спецоперации создал дефицит ракето-носителей, особенно от этого страдают американские компании.
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