Жена Олега Газманова объяснила, зачем угрожала мужу разводом

Супруге Олега Газманова Марине Муравьевой не раз приходилось идти на хитрость, чтобы талантливый муж писал ей песни о любви.
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