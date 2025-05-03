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Крымская газета

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Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

"Крымская газета" собрала для вас подборку фильмов на выходные.  "1 + 1" 18+ 3 мая, СТС, 20:40 Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы.

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