Что посмотреть: ТОП-3 фильма на выходные

"Крымская газета" собрала для вас подборку фильмов на выходные. "1 + 1" 18+ 3 мая, СТС, 20:40 Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, – молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы.