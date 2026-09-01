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Воронежские новости

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В воронежском микрорайоне Шилово открыли новый корпус школы №103 на 2000 учеников

В воронежском микрорайоне Шилово открыли новый корпус школы №103 на 2000 учеников

В День знаний в Воронеже распахнул двери новый корпус школы №103 в микрорайоне Шилово. Торжественную линейку посетили мэр Сергей Петрин, представители правительства области, депутаты, строители и, конечно, главные герои дня: ученики и педагоги.

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