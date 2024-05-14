Макс Ферстаппен проведет две гонки в Имоле

Макс Ферстаппен проведет две гонки во время уик-энда в ИмолеGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в ближайший уик-энд примет участие не только в Гран При Эмилии-Романьи в Имоле.