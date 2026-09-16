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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Интерес к Хеллибаку в НХЛ на «минимальном» уровне. Летом вратарем интересовались «Баффало» и «Каролина», но пока у «Виннипега» нет устраивающих предложений (Даррен Дрегер)

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что сейчас в НХЛ нет активности, связанной с обменом вратаря «Виннипега» Коннора Хеллибака .

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