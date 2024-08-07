Севастополь окажет всю возможную помощь Курской области

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору департамента внутренней политики Сергею Бездольному связаться с правительством Курской области для уточнения, какая помощь требуется в первую очередь.
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