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Совбез ООН назвали площадкой для пиара России и США

Совбез ООН назвали площадкой для пиара России и США

Фото: Loey Felipe/UN Photo / XinHua Политолог Суслов: США и Россия находятся в условиях новой холодной войны На фоне растущей напряженности между Россией и США Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между двумя державами.

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