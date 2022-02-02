Совбез ООН назвали площадкой для пиара России и США

Фото: Loey Felipe/UN Photo / XinHua Политолог Суслов: США и Россия находятся в условиях новой холодной войны На фоне растущей напряженности между Россией и США Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между двумя державами.
Фото: Loey Felipe/UN Photo / XinHua Политолог Суслов: США и Россия находятся в условиях новой холодной войны На фоне растущей напряженности между Россией и США Совет Безопасности ООН превращается в инструмент конфронтации между двумя державами.
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