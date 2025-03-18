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Царьград

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Опасения Киева: Трамп может передать Одессу под контроль России

Опасения Киева: Трамп может передать Одессу под контроль России

В Киеве опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться на передачу порта в Одессе под контроль России.

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Комментарии
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МБ
Михаил Берников
И Одесса-&quot;жемчужина у моря&quot; и Николаевская область скоро будут возвращены РФ
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20 час.
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