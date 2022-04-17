Агент Ваноли: «Паоло планирует остаться в «Спартаке» и в следующем сезоне. Его все устраивает»

Паоло Ваноли хочет остаться в «Спартаке» еще на сезон. Об этом сообщил агент тренера Андреа Д’Амико. «Паоло все устраивает в «Спартаке».
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