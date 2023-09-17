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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают серию интерактивных занятий для школьников Херсонской области

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают серию интерактивных занятий для школьников Херсонской области

Автоинспекторы продолжают проводить интерактивные занятия со школьниками Генического района Херсонской области по знаниям Правил дорожного движения, особое внимание уделяется использованию световозвращающих элементов в темное время суток.

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