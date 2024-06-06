«Россия — про кручинушку». Игорь Растеряев о счастье и человеческой боли

Музыкант и актёр Игорь Растеряев в интервью aif.ru рассказал о том, почему пишет песни про простых работяг, «пряничной» Европе, где опустили занавес, выступлениях в госпиталях и сытых «близоруких» годах, которые подготовили почву для нынешних событий.