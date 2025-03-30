Трамп заявил, что не будет "увольнять людей" из-за скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп пообещал никого не увольнять из-за скандала о переписке в мессенджере Signal, когда члены его администрации обсуждали удары по хуситам в Йемене в групповом чате, куда был добавлен один из журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии