Блогер Ремесло направлен на психиатрическую экспертизу

Блогер Илья Ремесло, арестованный по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, проходит обследование в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.
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