Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блогер Ремесло направлен на психиатрическую экспертизу

Блогер Ремесло направлен на психиатрическую экспертизу

Блогер Илья Ремесло, арестованный по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, проходит обследование в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии