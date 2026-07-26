Блогер Ремесло направлен на психиатрическую экспертизу

Новости внутренней и внешней политики в России

Блогер Илья Ремесло, арестованный по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, проходит обследование в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.