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Татар-информ

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ГАИ показала схему движения в центре Казани во время национального полумарафона

ГАИ показала схему движения в центре Казани во время национального полумарафона

Госавтоинспекция Казани опубликовала схему объезда участков дорог, движение по которым будет ограничено из-за подготовки и проведения всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский национальный полумарафон» 10 и 11 октября.

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