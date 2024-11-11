В ФСБ раскрыли подробности срыва операции Киева по угону вертолета

В ФСБ рассказали подробности срыва операции Киева по угону вертолета.Как отметили в ведомстве, полученные российскими контрразведчиками данные позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.
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