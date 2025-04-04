Анна Седокова решилась на свое первое интервью после самоубийства мужа

Певица Анна Седокова сообщила, что согласилась на первое интервью после смерти Яниса Тиммы. Артистка опубликовала фотографию из машины по дороге в студию и призналась, что очень волнуется перед откровенным разговором.
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