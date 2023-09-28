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Бизнес попросил у Путина больше трудовых мигрантов

Бизнес попросил у Путина больше трудовых мигрантов

(Полный ПИСЕЦ)  Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой, касающейся трудовой миграции.

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Комментарии
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ЛС
ЛЮБОВЬ САЛОМАТИНА
Любителя мигрантов  титова отправьте самого в СР. Азию...пусть там наконец успокоится
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9 час.
олег рожков
А бизнес не хотел бы платить нормальные деньги своим рабочим?
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7 час.
dmitriev4141 дмитриев
Так и есть, глубоко окапались.
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5 час.

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