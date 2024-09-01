Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

Почему местные элиты откровенно игнорируют призыв президента дать дорогу во власть ветеранам боевых действий На прошлой неделе в Забайкальском крае снятые с выборов ветераны СВО обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой восстановить справедливость.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А не слишком ли дохрена этих прыщей? Президент у нас ОДИН, а всякой сволоты В КАЖДОМ районе, городе, области, крае, республике - шоблы! И как президент  сможет этим заниматься, если у него еще дел иного плана горы?
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16 мин.
Андрей Павлов
&quot;Если будет Президент придерживаться этой политики...&quot;. Не будет. Слишком много своихнебросаемых он наплодил за четверть века. А у каждого из них свои небросаемые. Пример - МО. Не лично же генералы деньги тырили. И они, естественно, будут стоять насмерть за свои места под солнцем. Так что его слова об элите из СВОшников обычная предвыборная декларация. Забайкалье пробный камень. А уж что начнется перед выборами в ГД... Госдура будет всеми силами противиться трансформации в Госдуму. А ведь Путин по конституции вполне может ее распустить и назначить новые выборы без этих дурацких партийных списков. Тогда был бы шанс трансформации. Но... но... но. Реальные хозяева нашей капиталистической страны, олигархи, не допустят. Их госдура вполне устраивает, а Госдума им на фиг не нужна.
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6 мин.
Андрей Павлов
Чтобы это осуществить, нужны соответствующие законы. Принять их должна госдура. А они что, враги себе?
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2 мин.

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