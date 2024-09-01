Путин не указ: Власть на местах будет стоять насмерть

А не слишком ли дохрена этих прыщей? Президент у нас ОДИН, а всякой сволоты В КАЖДОМ районе, городе, области, крае, республике - шоблы! И как президент сможет этим заниматься, если у него еще дел иного плана горы?

Андрей Павлов

"Если будет Президент придерживаться этой политики...". Не будет. Слишком много своихнебросаемых он наплодил за четверть века. А у каждого из них свои небросаемые. Пример - МО. Не лично же генералы деньги тырили. И они, естественно, будут стоять насмерть за свои места под солнцем. Так что его слова об элите из СВОшников обычная предвыборная декларация. Забайкалье пробный камень. А уж что начнется перед выборами в ГД... Госдура будет всеми силами противиться трансформации в Госдуму. А ведь Путин по конституции вполне может ее распустить и назначить новые выборы без этих дурацких партийных списков. Тогда был бы шанс трансформации. Но... но... но. Реальные хозяева нашей капиталистической страны, олигархи, не допустят. Их госдура вполне устраивает, а Госдума им на фиг не нужна.