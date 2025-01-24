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12 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

На трассе между Пермью и Екатеринбургом произошло столкновение сразу 12 автомобилей. Как сообщают в Telegram-канале Ural Mash по предварительным данным, водитель грузовика попытался совершить обгон во время сильной метели, в результате чего фура оказалась в неправильном положении, и несколько легковушек врезались в нее.

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