12 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

На трассе между Пермью и Екатеринбургом произошло столкновение сразу 12 автомобилей. Как сообщают в Telegram-канале Ural Mash по предварительным данным, водитель грузовика попытался совершить обгон во время сильной метели, в результате чего фура оказалась в неправильном положении, и несколько легковушек врезались в нее.