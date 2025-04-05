Тело умершего в Таиланде рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, доставят в Москву. В столице пройдет прощание с артистом, сообщил его менеджер Марк Яровный.
Тело Паши Техника доставят в Москву
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Попал в больницу. А отчего он попал? Уж не наркотики ли?
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18 час.
Константин Самарин
Какая там невосполнимая потеря для культуры? Мрогие-ли вообще знали о его существовании до данной публикации.
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6 час.
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