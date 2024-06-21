«Лето в Москве»: как проходит выставка молодых художников на Никитском бульваре

Участников выставки много, здесь каждый посетитель найдет творческий объект по душе Никитский бульвар в Москве продолжает радовать горожан необычной атмосферой, представляя собой творческую лабораторию с перформансами и увлекательными мастер-классами по живописи и другим видам пластического искусства.
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