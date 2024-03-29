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Чем интересен опыт американских воздушных маршалов для России

Чем интересен опыт американских воздушных маршалов для России

Американский подход был бы вполне применим для обеспечения безопасности крупных торгово-развлекательных центров в силу его простоты, практичности и относительной малобюджетности, если можно так выразиться.

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