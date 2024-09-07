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Русское оружие

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📹⚡️Впервые в высоком разрешении публикуются кадры комплексных

📹⚡️Впервые в высоком разрешении публикуются кадры комплексных оперативно-тактических учений морской авиации Северного флота ВМФ России, дислоцированной на авиабазе "Североморск-1", которая на протяжении последних месяцев является предметом наиболее пристального интереса экипажей самолётов стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W/V ВВС Великобритании и США, дальних противолодочных самолётов P-8A "Poseidon", а также операторов БПЛА стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки RQ-4B "Global Hawk", барражирующих над северо-восточными районами Финляндии и Норвегии.

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