Россия заманила Америку в ловушку Фукидида. Началось самое опасное и интересное

Россия умно завлекла США в ловушку Фукидида. Но это рискованная игра. И именно сейчас в этой геополитической игре России начинается самое опасное и завлекательное О хитрой ловушке Фукидида скажу через минуту.
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