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Россия заманила Америку в ловушку Фукидида. Началось самое опасное и интересное

Россия заманила Америку в ловушку Фукидида. Началось самое опасное и интересное

Россия умно завлекла США в ловушку Фукидида. Но это рискованная игра. И именно сейчас в этой геополитической игре России начинается самое опасное и завлекательное О хитрой ловушке Фукидида скажу через минуту.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Лучше конечно мы. Но уж очень у нас наверху много любителей Куршевеля, Майами, и т.п.
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11 час.
Владимир Терентьев
Без возврата высшей меры за коррупцию в миграционной сфере и др. не победить.
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9 час.
Горыныч
Трудно, но Россию никто еще не побеждал, главное либерастов на рудники отправить.
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6 час.

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