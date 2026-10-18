Как заявил изданию научный сотрудник вашингтонского аналитического центра New America Адам Барон, хуситы сейчас на пике силы за последние годы, и у Саудовской Аравии почти не осталось хороших вариантов.
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