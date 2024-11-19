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Киев начал бить ATACMS: Ракет осталось с полсотни

Киев начал бить ATACMS: Ракет осталось с полсотни

Британские аналитики раскрыли возможное число американских ATACMS в распоряжении Украины.Накануне киевский режим осмелился-таки использовать американские ракеты ATACMS для ударов по нашей стране.

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