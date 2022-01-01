Происшествия

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Начальник УВД на Московском метрополитене наградил участников детского творческого конкурса «Полицейская елочка 2022»

Начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор Шамиль Сибанов пригласил детей сотрудников полиции для торжественного новогоднего поздравления и награждения за участие в творческом конкурсе.

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