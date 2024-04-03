Родня террористов из "Крокуса" скрывает главное. "Кровавая четвёрка" обличена

О чём же молчат остальные родственники, которые отказались что-либо комментировать, - вопрос времени, расследование продолжается, и Россия рассчитывает узнать ответы на все вопросы, связанные с этим чудовищным терактом.
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