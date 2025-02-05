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Силовики взяли «кошелек» ростовского экс-губернатора Голубева – его зама и главу Минфина Федотову: пришло ли время заняться им самим

Силовики взяли «кошелек» ростовского экс-губернатора Голубева – его зама и главу Минфина Федотову: пришло ли время заняться им самим

БлокнотРУ В отношении замгубернатора и главы Минфина Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
ничего страшного у нас везде так
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22 час.
Sergey
начальники ни чего не знают и не видели! наверное в договоре у заместителей написано, что всю вину брать на себя....  тогда понятно почему сажают и снимают только замов! может есть такой (тайный) закон, что все большое начальство сейчас не подсудно?
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22 час.
Валентин Щербаков
Надо еще и наградить губера и его замов, что столько лет воровали у народа и госдарства.....
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15 час.
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