Субботник в Салехарде - возрождаем былые традиции

Горожане продолжают наводить порядок в любимом Салехарде. На улицы окружной столицы вышли трудовые коллективы предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, а также управляющие компании и ТСЖ .
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