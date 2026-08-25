Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции пресекли деятельность злоумышленника, нанесшего граффити с рекламой наркотиков в Костроме и других городах

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области вместе с коллегами из городского отдела пресекли деятельность 25-летнего жителя Краснодарского края, который по заданию интернет-куратора размещал на фасадах зданий и городских объектах рекламные надписи со ссылками на адреса интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ.

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