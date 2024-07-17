«Не живу, а выживаю». Сколько зарабатывают учителя в России

147 тысяч рублей в месяц получают учителя в среднем… в Чукотском автономном округе. По данным Росстата, это самая большая средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в 2024 году по регионам.
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