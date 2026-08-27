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Газета.ру

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Bild: правящие немецкие фракции согласовали план по безопасности и обороне ФРГ

Bild: правящие немецкие фракции согласовали план по безопасности и обороне ФРГ

Руководство правящих фракций ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге согласовало пакет мер, предусматривающий расширение в Германии полномочий спецслужб, ужесточение киберзащиты, снижение экономической зависимости от Китая и централизацию гражданской обороны.

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