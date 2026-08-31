Большой риск: в чем главная опасность готовой еды из магазина

Главный риск употребления готовой еды из супермаркета связан с возможностью отравления. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» рассказала врач-бактериолог Вера Бондарчук.
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