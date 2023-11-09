Греф: ИИ станет хорошим помощником в медицине

Власти Якутии и Сбербанк договорились сотрудничать в работе над проектами в сферах медицины и образования, связанными с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф после открытия кампуса "Школы 21" в Якутске.