Греф: ИИ станет хорошим помощником в медицине

Власти Якутии и Сбербанк договорились сотрудничать в работе над проектами в сферах медицины и образования, связанными с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф после открытия кампуса "Школы 21" в Якутске.
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