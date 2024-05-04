Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Историю не учат тупоголовые, придет время с поклоном придут к России!!!!Захарова: страны ...
  • Людмила Дудакова
    А на трассах что творится< то трассу ремонтировали знаки забыли убрать, тащишся как черепаха там где 100 можно ехать....Мишустин одобрил ...
  • Сергей Храмов
    Из за того что в России не умеют регулировать движение транспорта в городах и не организоват общественный транспорт. ...Мишустин одобрил ...

Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать без документа

Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать без документа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что его не допустили до голосования на местных выборах без удостоверения личности с фотографией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх