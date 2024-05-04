Джонсон выразил благодарность за то, что ему не дали проголосовать без документа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей еженедельной колонке Daily Mail выразил благодарность за то, что его не допустили до голосования на местных выборах без удостоверения личности с фотографией.
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