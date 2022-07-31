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Шипачев о давлении на «Ак Барс»: «Да не, какое давление. Мы делаем свое дело, хотим все исполнить красиво»

Вадим Шипачев не считает, что «Ак Барс» находится под давлением из-за подписания звезд. В межсезонье клуб усилился Шипачевым, защитником Вячеславом Войновым и форвардом Александром Радуловым.

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