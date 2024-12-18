“Непростое время”: Издатель Baldur's Gate 3 дал студиям совет на фоне шумихи вокруг “Ведьмака 4” и Intergalactic: The Heretic ProphetОбращаясь к сообществу разработчиков, Даус посоветовал быть готовым к самым разным сценариям и заранее находить инструменты для решения кризисных ситуаций.