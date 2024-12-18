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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Непростое время”: Издатель Baldur's Gate 3 дал студиям совет на фоне шумихи вокруг...

“Непростое время”: Издатель Baldur's Gate 3 дал студиям совет на фоне шумихи вокруг...

“Непростое время”: Издатель Baldur's Gate 3 дал студиям совет на фоне шумихи вокруг “Ведьмака 4” и Intergalactic: The Heretic ProphetОбращаясь к сообществу разработчиков, Даус посоветовал быть готовым к самым разным сценариям и заранее находить инструменты для решения кризисных ситуаций.

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