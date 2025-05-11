Политолог Сезер: возможность мира на Украине зависит от самостоятельности Киева

Способность украинских властей действовать самостоятельно станет решающим фактором, который определит, откроется ли путь к миру на Украине, считает турецкий политолог, экс-торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии