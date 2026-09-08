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Беллингем: «Я упустил два стопроцентных шанса, я просто обязан был отправлять мяч в сетку»

Беллингем: «Я упустил два стопроцентных шанса, я просто обязан был отправлять мяч в сетку»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился впечатлениями от работы под руководством Жозе Моуринью после победы над «Интером» (2:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

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