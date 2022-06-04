Культурология.рф

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Кино: Поставлена точка в деле о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд: Деньги достались обоим, но суммы разные

Кино: Поставлена точка в деле о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд: Деньги достались обоим, но суммы разные

За романом Джонни Деппа и Эмбер Херд наблюдала вся страна. А уже спустя год после их свадьбы весь мир получил возможность понаблюдать за новым реалити-шоу под названием «Джонни Депп против Эмбер Херд».

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