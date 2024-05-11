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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний экс-хавбек «Спартака» Тино Коста завершил карьеру

Последним клубом 39‑летнего аргентинца стал «По» из французской Лиги 2, за который он в этом сезоне провел 4 матча и отметился ассистом.

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