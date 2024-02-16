В красноярской Ветлужанке неизвестный устроил взрыв во дворе

В Октябрьском районе Красноярска неизвестный устроил взрыв во дворе жилого дома. Всё произошло ночью 16 февраля на улице Елены Стасовой, 48д и попало на камеру уличного наблюдения, запись опубликовали в «ЧП Красноярск».