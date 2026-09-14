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Тренер Абашкин: у Хачанова хороший результат, женщины показали высокий теннис

Тренер Абашкин: у Хачанова хороший результат, женщины показали высокий теннис

В США завершился Открытый чемпионат по теннису серии Большого шлема US Open-2026. В турнире поучаствовали сразу 10 россиянок и четыре теннисиста от нашей страны.

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