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Регионы России

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Депутат Европарламента от Словакии раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас

Депутат Европарламента от Словакии раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент выступления, в котором резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас.

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