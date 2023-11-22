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Врач Учурова назвала 3 причины немедленно купить мандарины и 3 причины не делать этого

Врач Учурова назвала 3 причины немедленно купить мандарины и 3 причины не делать этого

Их любят за яркий цвет, сочную мякоть и узнаваемый аромат. Вместе с тем из года в год по мере приближения зимы вокруг мандаринов разворачиваются бурные дискуссии: сколько фруктов можно съесть зараз без вреда для организма и так ли уж они полезны для здоровья, как принято считать? «Доктор Питер» разбирался в этих вопросов с Ириной Учуровой, гастроэнтерологом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

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