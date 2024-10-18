У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно - двое погибли, четверо пропали

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалина. На борту находилось семь человек, на данный момент найти удалось троих – двое погибли, еще один член экипажа доставлен в больницу.
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