В 2035 году одна четверть парка будет состоять из электромобилей

Спрос на подержанные электромобили и гибриды в России заметно вырос. Как пишет Lenta.ru, летом интерес к таким машинам оказался почти на 75% выше, чем год назад.
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